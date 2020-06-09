Son dakika haberleri... Nijerya'da askeri üsse saldırıda 6 asker öldü Son dakika güncel haberi: Afrika ülkelerinden Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'dan ayrılan Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP) tarafından bir askeri üsse düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Afrika ülkelerinden Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'dan ayrılan Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP) tarafından bir askeri üsse düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen saldırı sonrası 45 asker de kayboldu.

Terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı, eyaletin başkenti Maiduguri'ye 25 kilometre uzaklıktaki Auno bölgesinde düzenlendi.

Saldırıda askeri üste bulunan silahların bir kısmının yağmalandığı ve askeri üsteki binalara da zarar verildiği kaydedildi.

Saldırının düzenlendiği Auno bölgesi daha önce de örgüt tarafından hedef alınmıştı.

2016 yılında Boko Haram örgütü içerisinde yaşanan iktidar mücadelesi sonucu ISWAP, ayrı bir örgüt olarak ortaya çıktı ve askeri üsleri hedef almaya başladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA