Son dakika haberleri... Nijerya'da 17 öğrenciyi kaçıran silahlı kişiler tekrar fidye istedi

Son dakika haberler... Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 20 Nisan'da özel bir üniversiteden 17 öğrenciyi kaçıran silahlı kişilerin yeniden fidye istediği, ödenmemesi halinde öğrencileri öldürmekle tehdit ettiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 20 Nisan'da özel bir üniversiteden 17 öğrenciyi kaçıran silahlı kişilerin yeniden fidye istediği, ödenmemesi halinde öğrencileri öldürmekle tehdit ettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kaçırılan öğrencilerin aileleri, çocukları için 100 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,2 milyon TL) fidye istendiğini açıkladı.

Aileler, aksi halde silahlı kişilerin öğrencileri öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.

Daha önce öğrencilerin serbest bırakılması için 50 milyon naira (yaklaşık 1,1 milyon TL) fidye verdiklerini aktaran aileler, yeni belirlenen fidyeyi ödemeleri için 24 saat süre verildiğini söyledi.

Silahlı kişiler, 20 Nisan'da eyaletteki bir özel üniversiteden 20 öğrenciyi kaçırmıştı. Eyalette yapılan kurtarma çalışmaları sırasında öğrencilerden 3'ü üniversite yakınlarındaki bir köyde ölü bulunmuştu.

12 Mart'ta bir kolejde 210 kişi kaçırılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Kaduna eyaletindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 185 kişi kurtarılmıştı.

Kaduna Eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencilerin serbest bırakılması karşılığına fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, bu saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu