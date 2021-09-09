Son dakika haberleri: Nijerya'da 100 silahlı çete üyesi yakalandı
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Son dakika haberleri: Nijerya'da 100 silahlı çete üyesi yakalandı

Son dakika haberleri: Nijerya'da 100 silahlı çete üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 100 kişi yakalandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 100 kişi yakalandı.

Zamfara Güvenlik Özel Görev Gücü Sekreteri Abdulrasheed Haruna, yaptığı açıklamada, güvenlik sorunları nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatlarının kesilmesinin ardından silahlı çetelere karşı operasyonlar başlatıldığını belirtti.

Haruna, operasyonlarda 100 çete üyesinin yakalandığını kaydederek, çetelere ait benzin, motosikletler, silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Zamfara eyaletinde 3 Eylül'de silahlı kişilerin 73 lise öğrencisini kaçırmasının ardından eyaletteki tüm iletişim hatları kesilmişti.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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