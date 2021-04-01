Son dakika haberleri | Nijer'deki darbe girişimine katıldığı düşünülen yaklaşık 15 asker gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Nijer'deki darbe girişimine katıldığı düşünülen yaklaşık 15 asker gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Nijer'deki darbe girişimine katıldığı düşünülen yaklaşık 15 asker gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Nijer'de dün düzenlenen askeri darbe girişimiyle ilgili 15'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nijer'de dün düzenlenen askeri darbe girişimiyle ilgili 15'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Güvenlik yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Niamey'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde dün sabaha karşı yapılan darbe girişimiyle bağlantılı olduğu düşünülen 15 askerin gözaltına alındığını ifade etti.

Yetkililer, darbe girişimini yönetmekle suçlanan güvenlik görevlisi Sani Saley Guruza'nıın ise hala bulunamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde dün sabaha karşı silah sesleri duyulmuş ve yerel medyada olayın darbe girişimi olabileceği iddia edilmişti.

Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahaman, ordunun darbe girişiminde bulunduğunu doğrulamış ve girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı belirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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