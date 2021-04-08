Son dakika haberleri! Nijer'de yeni hükümet kuruldu
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Son dakika haberleri! Nijer'de yeni hükümet kuruldu

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Nijer'de yeni hükümet kuruldu

Son dakika haberleri: Nijer'de başbakan olarak atanan Ouhoumoudou Mahamadou, yeni hükümeti kurdu.

Nijer'de başbakan olarak atanan Ouhoumoudou Mahamadou, yeni hükümeti kurdu.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum tarafından 3 Nisan'da başbakan olarak atanan Mahamadou'nun kurduğu hükümet, 33 bakandan oluşuyor.

Eski kabinede yer alan bazı isimler yerlerini korurken 22 yeni isim hükümete dahil oldu.

Yeni hükümette, eski Cumhurbaşkanı Mahamadou İssoufou'nun oğlu Mahamane Sani Mahamadou'nun, Petrol, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığına atanması dikkati çekti.

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Bazoum, 2 Nisan'da başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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