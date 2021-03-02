Son dakika haberleri | Nijer'de muhalif siyasetçi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Nijer'de muhalif siyasetçi tutuklandı

02.03.2021 02:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 02:30
Son dakika haberleri | Nijer'de muhalif siyasetçi tutuklandı

Son dakika haberleri... Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından çıkan olaylarda etkisi olduğu gerekçesiyle eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı olan muhalif isim Amadou Hama, cezaevine gönderildi.

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından çıkan olaylarda etkisi olduğu gerekçesiyle eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı olan muhalif isim Amadou Hama, cezaevine gönderildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, seçimi iktidarın adayı Mohamed Bazoum'un kazanmasının ardından yaşanan sokak eylemlerinden sorumlu tutulan Hama, 3 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanarak başkent Niamey'deki Filingue Hapishanesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Alkache Alhada, Bağımsız Seçim Komisyonunun sonuçları açıklamasının akabinde çıkan olaylar nedeniyle Hama'yı suçlamıştı.

Seçimi Bazoum'un kazanmasının duyurulmasının ardından ülke çapındaki olaylarda 468 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi de yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı seçimi

7,4 milyon seçmenin bulunduğu Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 21 Şubat'ta yapılmıştı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Ousmane yarışmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu, 23 Şubat'ta geçici sonuçlara göre, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum'un yüzde 55,75 oy alarak sandıktan zaferle çıktığını duyurmuştu.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı 71 yaşındaki Mahamane Ousmane'nın da yüzde 44,25 oy aldığı kaydedilmişti.

Muhalefet sonuçları kabul etmiyor

Bağımsız Seçim Komisyonunun açıklamalarının ardından sokaklara dökülen Ousmane'nın destekçileri ise seçim sonuçlarına itiraz ederek, asıl oy oranının yüzde 50,3 olduğunu iddia etmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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