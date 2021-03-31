Son dakika haberleri: Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu
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Son dakika haberleri: Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu

Son dakika habere göre Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Niamey'de, sabaha doğru cumhurbaşkanlığı sarayının olduğu bölgeden yoğun silah sesleri geldi.

Görgü tanıkları, ilk etapta ağır ateşli, ardından hafif ateşli silah seslerinin duyulduğunu ve olayın yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.

Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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