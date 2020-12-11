Son dakika haberleri... Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi negatife döndü
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Son dakika haberleri... Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi negatife döndü

11.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:42
Son dakika haberleri... Nihat Özdemir'in Kovid-19 testi negatife döndü

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İzolasyon süreci devam eden Nihat Özdemir'in, çalışmalarını evinden yürüteceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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