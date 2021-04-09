Son dakika haberleri | Niğde'ye şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri | Niğde'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'ye şehit ateşi düştü Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 yaşındaki Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Niğde'ye şehit ateşi düştü

NİĞDE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 yaşındaki Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.

Uzman Çavuş Erdem'in acı haberi Niğde'nin Bor İlçesi Ahmet Kuddusi Mahallesi'ndeki annesi Hatice Erdem'e ulaştı. Uzman Çavuşun evli olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Niğde'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri | Niğde'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri | Niğde'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri | Niğde'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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