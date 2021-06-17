Son dakika haberleri! Niğde Polisinden 'matkap' operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Niğde Polisinden 'matkap' operasyonu

Son dakika haberleri! Niğde Polisinden 'matkap' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyon ile gümrük kaçağı 60 matkap ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyon ile gümrük kaçağı 60 matkap ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı emtia satışı yapan, piyasaya süren, haksız kazanç elde ederek devleti vergi kaybına uğratan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Perşembe pazarı civarında durdurulan araçta 60 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen şarjlı matkap ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzelemelere el konulurken araç sürücüsü M.K.T isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Boris Johnson Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Enis Arıkan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Niğde Polisinden 'matkap' operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:17:54. #1.15#

title