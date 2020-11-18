Son dakika haberleri! Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
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Son dakika haberleri! Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

18.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:38
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 9'u, bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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