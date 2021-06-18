NİGDE MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
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NİGDE MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

NİĞDE merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E.R. ve A.E.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Niğde merkezli Antalya ve Kırklareli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan A.E.R. ve A.E.F. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

NİGDE MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
NİGDE MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
NİGDE MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
NİGDE MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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