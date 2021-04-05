Son dakika haberleri: NİĞDE'DE VAŞAK ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
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Son dakika haberleri: NİĞDE'DE VAŞAK ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NİĞDE'de nesli tükenmekte olan bir vaşağın ayaklarından bağlı halde ölü bulunmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

NİĞDE'de nesli tükenmekte olan bir vaşağın ayaklarından bağlı halde ölü bulunmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Valilik ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, ilk incelemelere göre vaşağın vücudunda silah yarası görülmediğini açıkladı.

Dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı Bölgesi'nde önceki gün nesli tükenmekte olan ve avlanması yasak olan bir vaşağı, ölü buldu. Ayakları ve ağzı bağlı vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Televi, Muhtemel bugün köye yakın bir yerde avlayıp ayağından bağlayarak, belki daha canlıyken, sürükleyerek eziyet ettikleri ve yırtıcılara yem olsun diye canice bir kenara bıraktıkları bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar ifadelerini kullandı.

Niğde Besleme Grubu Platformu Kurucusu hayvansever Elif Al da grup adına yaptığı konuşmada 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde kötü haber aldıklarını belirterek, 'Nesli tükenmekte ve görülmesi her insan için büyük bir şans olan bir vaşağın öldürüldüğünü, ayaklarının bağlandığını öğrendik. Bu gerçekten kabul edilemez bir durum, çok üzücü. Hayvanseverler olarak, bununla ilgili ciddi caydırıcı yasaların çıkmasını talep ediyoruz dedi.

'SİLAH YARASI GÖRÜLMEDİ'

Niğde Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, 'Valiliğimiz tarafından oluşturulan ekiplerimizce yapılan araştırma neticesinde hayvanın yaklaşık beş gün önce öldüğü, üzerinde ateşli silah yarası ve izinin olmadığı görülmüş olup hayvanın iç organlarının vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş olması nedeniyle ölüm sebebi tespit edilememiştir. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta ağzı bağlanmış gibi görünmekle birlikte bu durumun hayvanın kendi yemek borusunun çenesine dolanmasından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Arazide arka ayaklarından bağlı bir şekilde terk edilen vaşağın kim veya kimler tarafından buraya getirildiğinin, ölümünün doğal yollarla mı insan eliyle mi olduğunun tespiti için soruşturma devam etmektedir' denildi.

Son dakika haberleri: NİĞDE'DE VAŞAK ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
Son dakika haberleri: NİĞDE'DE VAŞAK ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
Son dakika haberleri: NİĞDE'DE VAŞAK ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA
Son dakika haberleri: NİĞDE'DE VAŞAK ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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