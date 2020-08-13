Son dakika haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 233 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y, T.E. ve Y.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA