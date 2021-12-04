Son dakika haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberler: Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından Niğde'ye uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine Y.B'nin ikametine operasyon düzenledi.
Y.B. ile operasyon sırasında ikamette bulunan C.E, S.B, Ö.Y, B.T, O.K, K.T, M.T. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde 6,97 gram metamfetamin, 50,40 gram kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatı ve alüminyum folyo ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B, C.E. ve S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri