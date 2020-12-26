Son dakika haberleri! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

26.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:50
Son dakika haberleri! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Niğde'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operayonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operayonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ihbar üzerine Ulukışla ilçesi Eminlik uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 80,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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