Son dakika haberleri! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberlerine göre Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
22.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:37
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde 44,21 gram eroin, 0,21 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA