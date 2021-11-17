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Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerde yapılan aramada ise 3,34 gram bonzai, 3,74 gram eroin, 6,7 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

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