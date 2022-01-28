Son dakika haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 17-24 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 17,02 gram bonzai, 13,64 gram metamfetamin, 3,82 gram eroin, 46,05 gram esrar, 29 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.