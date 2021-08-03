Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı
Son dakika gündem haberi... Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 561,87 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 561,87 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinden 561,87 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul