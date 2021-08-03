Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 561,87 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 561,87 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinden 561,87 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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