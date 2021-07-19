Niğde'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Niğde'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.C, Niğde Oto Galericiler Sitesinde bir galerinin önüne araçla gelerek daha önce husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. İş yerinde bulunan kişiler de saldırıya ateşle karşılık verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan K.C. ve M.Ö. ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğunu belirtilen şüpheliler A.İ.Ö VE S.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı. - NİĞDE

Niğde'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
Tırdan inerken yakalanan göçmenlerin 7'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tırdan inerken yakalanan göçmenlerin 7'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Mehmet Topal Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:20:58. #1.15#

title