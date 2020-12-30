Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanlarına "teşekkür belgesi" verildi
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Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanlarına "teşekkür belgesi" verildi

30.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:24
Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanlarına

Son dakika haberine göre Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına "teşekkür belgesi" verildi.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına "teşekkür belgesi" verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tören düzenlendi.

Vali Şimşek, salgınla mücadelede gösterdikleri özveri ve üstün gayretlerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Törende, Vali Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, sağlık çalışanlarına belgelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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