Niğde eski sanayide dönüşüm başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde eski sanayide dönüşüm başlıyor

Niğde eski sanayide dönüşüm başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen eski sanayideki hak sahipleriyle resmi uzlaşma safhasına geçileceğini söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen eski sanayideki hak sahipleriyle resmi uzlaşma safhasına geçileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Özdemir, Niğde Belediyesi Ek Hizmet Binasında düzenlediği basın toplantısında,10,5 hektar alandaki eski sanayi bölgesinin 25 Eylül 2020'de cumhurbaşkanı kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edildiğini söyledi. Proje alanında 347 parsel ve 554 hak sahibi olduğunu ifade eden Özdemir, "Yaklaşık 3 ay önce hak sahipleriyle yüz yüze görüşmek ve taleplerini iletmeleri için bir ofis kuruldu. Proje alanında yer alan hak sahiplerimize uzlaşma sağlanması aşamasında bağımsız değerleme kuruluşunun her parsel için belirlediği bedele karşılık olarak 6 farklı seçenek sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Özdemir, hak sahiplerine Yeni Sanayi ve Ata Sanayi'de, 260, 120 ve 60 metrekarelik dükkanlar, Efendibey Kentsel Dönüşüm alanında konut, bedelinin nakitolarak ödenmesi gibi seçenekler sunduklarını aktararak, ayrıca yerinde yapılması planlanan projeden hak sahibi olma veya mobilyacılar-keresteciler ve mermerciler için Hıdırlık mevkisinde 500 ve bin metrekarelik arsa vermeyi önerdiklerini söyledi. Yaklaşık 3 aydır devam eden bilgilendirme ve talep toplama çalışmalarıyla alandaki hak sahiplerinin büyük çoğunluğuyla görüşüldüğü dile getiren Özdemir, şunları söyledi;

"Hak sahiplerinin yarıya yakınıyla anlaşma sağlandı, resmi uzlaşma safhasına geçilecek. Alanda yapılan bu çalışmaları değerlendirmek üzere İYİ Parti, CHP, MHP ve AK Parti'li belediye meclis üyelerinin temsilcileriyle esnaf odaları ve Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyon kuruldu. Komisyon, haftalık düzenlenen toplantılarla yapılan çalışmaları inceliyor. Hak sahiplerinin kamulaştırma bedelleri ve artan bakiyeleri belediyemizin belirleyeceği takvime göre nakit olarak ödenecek. Resmi uzlaşmalar yapıldıktan sonra Tapu Müdürlüğünün iş takvimine ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi sürecine bağlı tapu devirleri yapılacak." - NİĞDE

Niğde eski sanayide dönüşüm başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Gervinho Mert Günok Burak Elmas Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde eski sanayide dönüşüm başlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:37:38. #1.16#

title