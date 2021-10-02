Son dakika haberleri... Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 6 çocuk tedavi altına alındı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 çocuk hastaneye kaldırıldı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Merkez Alay beldesinde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırda kalan, aynı aileden Z.A. (17 ), E.A. (16), P.A. (13), B.A. (13), F.A. (9) ve K.A. (8) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri