Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
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Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre NİĞDE'de jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin deşifresine yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskın yapılan adreslerde K.A., F.S., U.Ö., H.A. ve F.S. gözaltına alınırken, aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI - Haberler
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