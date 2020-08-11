Son dakika haberleri! Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca hakim karşısında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca hakim karşısında

Son dakika haberi: Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlının yargılanmasına başlandı.

Son dakika haberleri! Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca hakim karşısında
11.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:50

Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlının yargılanmasına başlandı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç. ile tutuksuz 7 sanık, avukatları ve öldürülen S.Ç'nin ailesi katıldı.

Sanık M.Ç, savunmasında eşi ile kaçarak evlendiğini ve ailesinin buna karşı olduğunu söyledi.

İzmir'de çalıştığını, karısının olaydan 3-4 gün önce kendisini Niğde'ye çağırdığını belirten M.Ç, "Sürpriz yapmak için eve eşimden önce geldim. Gelirken yanımda hediye de almıştım. Eşimden şüphelendiğim için eve yerleştirmek için kamera ve ses kayıt cihazı da getirdim. Eşimin telefonunda ve sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli mesajlar görmüştüm. Eşimle tartıştık, bana ağza alınmayacak sözler söyledi. Şuurumu kaybetmiştim. Silah nasıl ateş aldı, evden nasıl çıktım hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Olaydan sonra önce Karaman'a gittiğini anlatan M.Ç, ağabeyiyle görüştükten sonra gittiği Ankara'da saklandığı bir inşaatta polise yakalandığını aktardı.

Eşini çok sevdiğini, ona hiçbir zaman zarar vermediğini iddia eden M.Ç, karısını öldürmek istemediğini savundu.

S.Ç'nin babası N.T. de zanlının ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Anne F.T. ise kızının evliliği süresince şiddet gördüğünü ve eşinin sürekli silahla tehdit ettiğini öne sürerek, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istedi.

Olayla ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık ise savunmalarında olayla ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin oğulları A.B.Ç. (12) ise babası ile annesinin arasının iyi olduğunu anlatarak, "Babam annemin bavuldan çıkardığı silahı elinden aldı. Babam 'beni nasıl aldatırsın' dedi. O anda silah patladı. Babam bize sarıldı ve gitti." dedi.

Mahkeme Başkanı, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti, Niğde Barosunun davaya müdahil olma talebini de reddetti.

M.Ç, boşanma aşamasındaki eşi S.Ç'yi 2 Eylül 2019'da tabancayla öldürmüş ve Ankara'da saklandığı inşaatta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zanlı hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı 3. Sayfa
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Magazin
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Mahir Ünal Fuat Oktay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Rusya Almanya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca hakim karşısında - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 17:38:17. #1.15#
title