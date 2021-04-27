Son dakika haberleri! Niğde'de bir çocuk, ağaca bağlı iple oynadığı yerde ölü bulundu
Son dakika haberi... Niğde'de 9 yaşındaki kız çocuğu, ağaca bağlı iple oynadığı yerde ölü bulundu.
Niğde'de 9 yaşındaki kız çocuğu, ağaca bağlı iple oynadığı yerde ölü bulundu.
Yeşilgölcük beldesinde evlerinin önündeki ağacın altında, kızları N.S'nin yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri yaptığı incelemede, N.S'nin, ağaca bağlamış iple oynarken düştüğü sırada ipin boynuna dolanması sonucu boynu kırılarak ölmüş olabileceğini değerlendirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul