Son dakika haberleri... Niğde'de "AK Nokta" hizmete girdi
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Son dakika haberleri... Niğde'de "AK Nokta" hizmete girdi

Son dakika gelişmesine göre Niğde'de AK Parti İl Başkanlığınca "AK Nokta" açıldı.

Son dakika haberleri... Niğde'de
12.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:38

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığınca "AK Nokta" açıldı.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğunda beri vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi ve gelişim için projeler üretmeyi amaçladığını söyledi.

2002'den beri devrim niteliğinde projelere imza attıklarını belirten Peşin, şunları kaydetti:

"Her yıl kendimizi geliştirdik. Sadece kendimizle yarıştık. Geçen zaman ve gelişen teknolojiyle ihtiyaçlara çözüm bulmak için çok çalıştık ve bundan sonra aynı azimle çalışmalarımız devam edecek. Halkımızın bizlerden ne istediği çok önemli. Dün olduğu gibi bugünden itibaren yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Bu stantta her gün teşkilatımızdan yetkili arkadaşlarımız burada bulunacak ve vatandaşlarımızı dinleyecek. İl ve ilçe başkanlıklarımıza uğrayamayan vatandaşlarımızı bu noktada dinleyerek hasbihal edeceğiz. Sorunlarını, taleplerini, çözülmesi gereken isteklerini burada bulunacak yetkili arkadaşlara anlatacak."

Peşin, vatandaşların AK Nokta'ya gelerek üye olmalarının kendilerine güç katacağını aktararak, "Şu anda 10 milyon 400 bin üyesiyle dünyanın en büyük STK'si olan partimizin üye sayısını yıl sonu itibariyle 11 milyona, ilimizde ise 42 bin 500'den 51 bine çıkartmak hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de AK Nokta'nın hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşlarla daha çok iç içe olup, onların dertlerine çözüm arayacaklarını dile getirdi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise partisinin 10 milyon 400 bin üye sayısıyla dünya tarihine geçtiğine dikkati çekerek, bugüne kadar Türkiye'nin gelişmesi için çalıştıklarını, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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