Son dakika haberleri! Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

06.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:21
Son dakika haberleri! Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

Niğde Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım kolisi ulaştırıyor.

Niğde belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada; "Kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için seferber olduk. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını duydukları yardım kolilerini ikametlerine gönderdik. Niğde Belediyesi olarak ihtiyaçları olanlara gerekli desteği sağlıyoruz. Her konuda yanlarındayız." Şeklinde konuştu. - NİĞDE

Son dakika haberleri! Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Pelin Karahan Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Falcao Sörloth Sinan Gümüş Burak Yılmaz Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 17:22:29. #1.14#
title