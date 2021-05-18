Son dakika haberleri... New York Times: Son 8 günde en az 61'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... New York Times: Son 8 günde en az 61'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... New York Times: Son 8 günde en az 61'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'de New York Times gazetesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında son 8 günde iki tarafta meydana gelen can kayıplarının detaylı bilançosunu çıkardı.

NEW ABD'de New York Times gazetesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında son 8 günde iki tarafta meydana gelen can kayıplarının detaylı bilançosunu çıkardı. Gazeteye göre son saldırılarda 232'si Filistinli, 12'si İsrailli olmak üzere toplam 244 kişi hayatını kaybetti.

Harita ve grafiklerle İsrail şehirleri ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki kayıpları gösteren haberde, şu ana kadar öldürülen 232 Filistinlinin çoğunun İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

2 milyona yakın nüfusun yaşadığı küçük toprak parçası Gazze'de, İsrail'in Filistinlilerin evlerini, mülteci kamplarını, sağlık binalarını ve diğer kamu tesislerini vurduğu ve şimdiye kadar en az 61'i çocuk olmak üzere 212'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

İsrail uçaklarının, 15 Mayıs'ta içinde Associated Press ile El-Cezire medya kuruluşlarının ofislerinin yer aldığı bir binayı da hedef aldığı anımsatılarak, Gazze'de şimdiye kadar sivillerin yaşadığı 132 binayı bombalayarak yıktığına ve en az 2 bin 500 kişinin evsiz kaldığına vurgu yapıldı.

Gazze dışında, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerinin Batı Şeria'daki toplumsal olaylar sırasında 20 Filistinliyi öldürdüğü kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının uluslararası kınamalara neden olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin açıklamasına göre de Gazze'den İsrail'e 3 bin 300 roket atıldığına ve en az 10 İsraillinin öldüğüne, ayrıca 2 İsraillinin de toplumsal olaylar sırasında hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Haberde, İsrail polisinin, 10 Mayıs'ta kendilerine taş atıldığı gerekçesiyle Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, bunun üzerine Gazze'den Kudüs'e roket atıldığı kaydedildi.

İsrail'in son saldırılarının, 7 hafta süren ve 2 bin 200 Filistinlinin hayatını kaybettiği 2014'teki Gazze saldırısından bu yana en büyük saldırı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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