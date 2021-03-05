Son dakika haberleri: New York'ta "sıra dışı" sergi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, Amsterdamlı ödüllü görsel ve fraktal sanatçı olan Julius Horsthuis'in görsel-işitsel sergisi "Geometrik Özellikler" ARTECHOUSE sanat merkezinde ziyaretçilerine açıldı.