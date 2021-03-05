Son dakika haberleri: New York'ta "sıra dışı" sergi
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Son dakika haberleri: New York'ta "sıra dışı" sergi

05.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:11
Son dakika haberleri: New York'ta

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, Amsterdamlı ödüllü görsel ve fraktal sanatçı olan Julius Horsthuis'in görsel-işitsel sergisi "Geometrik Özellikler" ARTECHOUSE sanat merkezinde ziyaretçilerine açıldı.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, Amsterdamlı ödüllü görsel ve fraktal sanatçı olan Julius Horsthuis'in görsel-işitsel sergisi "Geometrik Özellikler" ARTECHOUSE sanat merkezinde ziyaretçilerine açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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