Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı
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Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı

29.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:40

Gelen son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hudson Yards bölgesinden görüntüler Işıklandırılan cadde, sokak ve ağaçların görüntüleri NEW YORK - ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayan tatil sezonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hudson Yards bölgesinden görüntüler

Işıklandırılan cadde, sokak ve ağaçların görüntüleri NEW YORK - ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayan tatil sezonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçiyor. New York kentindeki Manhattan'ın Batı Yakası'ndaki Hudson Yards bölgesi, tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı.

Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı
Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı
Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı
Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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