Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hudson Yards bölgesinden görüntüler Işıklandırılan cadde, sokak ve ağaçların görüntüleri NEW YORK - ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayan tatil sezonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçiyor.