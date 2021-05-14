Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı
Bir son dakika haberine göre New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artarak 34.382,13 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,48 artışla 4.173,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 kazançla 13.429,98 puana yükseldi.
Bu hafta artan enflasyon endişelerinin etkisiyle gösterdiği düşüşün ardından dün toparlanma kaydeden endeksler, bugün de pozitif seyrini sürdürdü.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar nisanda beklenmedik şekilde değişim göstermedi. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.
Ülkede sanayi üretimi de nisanda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin altında seyir izledi.
Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise mayısta aylık 5,5 puan azalışla 82,8'e gerileyerek artan enflasyon endişelerinin etkisiyle beklenmedik bir düşüş kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin