Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haber... New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 32.619,48 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artarak 3.910,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artışla 12.977,68 puana yükseldi.

Beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sabah erken saatlerde yaptığı açıklamanın ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde pozitif bir seyir izledi.

Powell, bu sabah Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) verdiği röportajda, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirtti.

Bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağına işaret eden Powell, politika değişikliğine ilişkin sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğinin altını çizdi.

ABD'de bugün açıklanan ekonomik verilere göre ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 684 bine indi ve son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın işaretçisi olduğunu, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin geçmesi ve aşılama çalışmalarının etkisiyle başvuruların gelecek haftalarda azalmasının beklendiğini bildirdi.

ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme performansı da yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e revize edildi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken son birkaç gündür düşüş eğilimi gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,62 civarında seyretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin