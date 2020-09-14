Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberine göre New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı
14.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:35

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artışla 27.993,33 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,26 artarak 3.383,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kazançla 11.056,65 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle Kovid-19 aşı çalışmalarını durdurma kararı alan Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca, söz konusu aşının klinik denemelerinin verilen aranın ardından devam edeceğini açıkladı.

ABD'li ilaç firması Pfizer da üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini duyurdu. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının "güvenli ve etkili" olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Öte yandan teknoloji şirketlerine ilişkin haber akışı da endekslerdeki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia, çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın almak için SoftBank ile anlaştığını duyururken, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı, şirketin TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarını almak için ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın sunduğu teklifin bu hafta inceleneceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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