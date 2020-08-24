HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı

Bir son dakika haberine göre New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı
24.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:25

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,35 artışla 28.308,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artarak 3.432,70 puana çıktı ve kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,60 kazançla 11.379,72 puana yükselerek rekor tazeledi.

Yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı.

Plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını belirten Trump, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Magazin
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Ekonomi
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump Fatih Dönmez Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Onur Saylak Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 23:28:28. #1.15#
title