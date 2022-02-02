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Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberi... New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 35.410,81 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 4.566,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 14.452,5 puana yükseldi.

New York borsasında endeksler, bugünkü açılışta da teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişi sürdürdü.

ABD'de açıklanan olumlu şirket bilançoları risk iştahına katkıda bulunurken, ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın hisseleri dün beklentileri aşan dördüncü çeyrek finansal sonuçları sonrası yüzde 8 değer kazandı. Alphabet'in bilançosuna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 32 artışla 75,3 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının etkisiyle ocakta 301 bin azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yönlendirmeler ile şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançolarının piyasaların odağında olmaya devam edeceğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haber

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