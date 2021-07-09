Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,49 artışla 34.590,97 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kazançla 4.338 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artışla 14.577,3 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının etkisini artırması ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Delta varyantına ilişkin endişeler artarken, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği Kovid-19 aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

Dün yüzde 1,25'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün toparlanarak yüzde 1,34 civarında seyretti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalaması beklenen Amerikan ekonomisinde rekabeti teşvik etmeye yönelik kararnamenin detayları paylaşıldı.

İş gücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık gibi alanlarda rekabeti teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin yer aldığı kararname ile büyük teknoloji şirketlerine ilişkin rekabet endişelerini ele almak ve rekabetçi olmayan anlaşmaları yasaklamak ya da sınırlandırmak için kurallar yayımlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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