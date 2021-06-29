Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı
Son dakika haberler... New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 117 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 34.397 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 4.298 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 primle 14.521 puanda seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de konut fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 15,7 artarken, CaseShiller 20 konut fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 15,7 arttı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelere karşın, pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk