Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,54 artışla 33.913,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 4.149,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 artarak 13.981,98 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü karışık bir seyirle tamamlayan endeksler, bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından güçlü ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Nisan ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 576 bine düştü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yanan kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin