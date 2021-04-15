Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,54 artışla 33.913,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 4.149,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 artarak 13.981,98 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü karışık bir seyirle tamamlayan endeksler, bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından güçlü ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Nisan ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 576 bine düştü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yanan kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Türker Ertürk Antony Blinken Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:26:17. #1.16#

title