Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı

26.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:14
Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika habere göre New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artışla 31.044,31 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 3.866,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 artarak 13.681,18 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, bazı şirketlerin açıklanan dördüncü çeyrek bilançoları etkili oldu.

Dördüncü çeyrek bilançosu bugün açıklanan şirketlerden General Electric'in hisseleri, beklenenden iyi gelen nakit akışı verisiyle yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Şirketin geçen yılın son çeyreğindeki endüstriyel nakit akışı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 4,4 milyar dolar oldu.

Ayrıca ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın hisseleri de şirketin 2020'nin son çeyreğindeki gelirinin yüzde 8,3 artışla 22,5 milyar dolara yükseldiğini duyurmasıyla yüzde 3'ün üzerinde artış kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik yeni ekonomik destek paketi beklentileri de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, yeni bir ekonomik destek paketinin marttan önce çıkmasının mümkün olmadığını söylemesi piyasalardaki risk iştahını törpüledi.

Analistler, piyasaların destek paketine ilişkin gelişmeleri, büyük teknoloji şirketlerinin dördüncü çeyrek bilançolarını ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararları takip edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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