Son dakika haberleri... New York borsası düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... New York borsası düşüşle açıldı

19.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:10
Son dakika haberleri... New York borsası düşüşle açıldı

Son dakika haberleri... New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve beklenenin aksine yükseliş gösteren haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve beklenenin aksine yükseliş gösteren haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalışla 29.293 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 3.555 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 azalarak 11.875 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle endeksler negatif bir seyri izledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artışla bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyduğu görüldü. New York kentinde de okulların yeniden kapanacağı duyuruldu.

Aşı çalışmalarında ise olumlu gelişmelere ilişkin haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmasının ardından AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı adayının da 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten haftada 742 bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları son dönemde yakaladığı düşüş trendinin ardından ilk kez yükseliş gösterirken, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden uygulanmaya başlanan tedbirlerin söz konusu yükselişte etkili olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı
Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Teoman Ezgi Mola Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Şenol Güneş Lance Stroll Abdullah Avcı
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... New York borsası düşüşle açıldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 18:16:14. #1.15#
title