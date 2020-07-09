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Son dakika haberleri | New York borsası açılışta karışık seyretti

Son dakika haberleri... New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Son dakika haberleri | New York borsası açılışta karışık seyretti
09.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:10

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalışla 25.961,28 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 3.164,70 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,36 yükselişle 10.530,24 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve vaka sayılarındaki yükselişin ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili olmaya devam ederken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı önceki haftalara kıyasla beklenenden daha yüksek bir düşüş gösterdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 314 bine geriledi. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla önceki haftalara kıyasla düşüşünü sürdüren ve beklenenden iyi gelen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 375 bin olması yönündeydi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3,1 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 bin 920'ye yükseldi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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