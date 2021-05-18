Son dakika haberi: New Jersey'de iki farklı noktada orman yangını
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Son dakika haberi: New Jersey'de iki farklı noktada orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre ABD'nin New Jersey eyaletinin Little Egg Harbor kasabasındaki ormanlık alanda Pazar günü başlayan yangına itfaiye erlerinin müdahalesi devam ederken, Brendan T Byrne Eyalet Ormanı'ndaki yangın ise 900 dönümlük alanı küle çevirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Little Egg Harbor kasabasındaki ormanlık alanda Pazar günü başlayan yangına itfaiye erlerinin müdahalesi devam ederken, Brendan T Byrne Eyalet Ormanı'ndaki yangın ise 900 dönümlük alanı küle çevirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Little Egg Harbor kasabası etrafında Pazar günü başlayan geniş çaplı orman yangınına itfaiye erlerinin müdahalesi sürüyor.

İlk günlerde bölgeye ulaşım imkanlarının sınırlı olması nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşanırken, New Jersey Orman Teşkilatına göre ilk başta 100 evi tehdit eden alevlerin şu anda yerleşim yerleri için risk oluşturmadığı, yangının çoğunlukla kontrol altına alındığı belirtildi.

Burlington'daki Brendan T Byrne Eyalet Ormanı'nda dün çıkan ve halen devam eden yangında ise şu ana kadar 900 dönümlük alanın küle döndüğü ifade edildi. Alevler halen kontrol altına alınamazken, insanların bölgeden uzak durmaları istendi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Son dakika haberi: New Jersey'de iki farklı noktada orman yangını
Son dakika haberi: New Jersey'de iki farklı noktada orman yangını
Son dakika haberi: New Jersey'de iki farklı noktada orman yangını
Son dakika haberi: New Jersey'de iki farklı noktada orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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