Son dakika haberleri! Nevşehir heyeti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Nevşehir heyeti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti

Son dakika haberleri! Nevşehir heyeti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki heyet, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ederek, kentteki eğitim yatırımlarını görüştü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki heyet, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ederek, kentteki eğitim yatırımlarını görüştü.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet üyeleri, bir süre önce göreve başlayan Özer'e başarı diledi, görevinin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Nevşehir'de gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve projelerin ele alındığı görüşmede, heyet üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' il milli eğitim...
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Nevşehir heyeti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:08:10. #1.16#

title