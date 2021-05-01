Son dakika haberleri... Nevşehir'de zincir marketlere ayakkabı, kırtasiye, züccaciye ve hırdavat sınırlaması getirildi
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Son dakika haberleri... Nevşehir'de zincir marketlere ayakkabı, kırtasiye, züccaciye ve hırdavat sınırlaması getirildi

Son dakika haberleri... Nevşehir'de zincir marketlere ayakkabı, kırtasiye, züccaciye ve hırdavat sınırlaması getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'de zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yerel esnafın desteklenmesi ve haksız rekabet oluşmaması nedeniyle "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı açıklandı.

Nevşehir'de zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yerel esnafın desteklenmesi ve haksız rekabet oluşmaması nedeniyle "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı açıklandı.

Nevşehir'de zincir marketlerde ayakakbı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yerel esnafı desteklemek amacıyla yasaklandığı belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, " İlimizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımız doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek bulaş riskinin azaltılması amacıyla hafta sonu açık olan marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 30.04.2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde ve hafta sonları satışa kapatılmasına" karar verilmiştir denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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