Son dakika haberleri | Nevşehir'de "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Nevşehir'de "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim"

Son dakika haberleri | Nevşehir'de 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile 21 ekip 101 personelin katılımı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" gerçekleştirildi.

Yerli aşı için gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı yaptırdı
Yerli aşı için gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı yaptırdı
Seyircisiz maçlar canlarına tak etti! Polonya'da öfkeli taraftarlar polisle çatıştı
Seyircisiz maçlar canlarına tak etti! Polonya'da öfkeli taraftarlar polisle çatıştı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile 21 ekip 101 personelin katılımı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 17 iş yeri, 865 şahsın HES kodu sorgulaması, 32 ticari taksi,7 otobüs, 687 adet diğer araç kontrol edilirken 497 şahsın sorgulaması yapıldı. Maske kullanma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 2, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 24 şahsa cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonrasında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken karantina şartlarını ihlal eden 1 kişi yakalanarak Nevşehir öğrenci yurduna yerleştirildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri | Nevşehir'de 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim'
Son dakika haberleri | Nevşehir'de 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Merve Dizdar Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Nevşehir'de "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 20:49:58. #1.14#

title