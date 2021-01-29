Son dakika haberleri! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

29.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:42
Son dakika haberleri! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir'in Avanos ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. İkametteki aramada 481 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, Afganistan uyruklu A.O. ve M.N.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.Z. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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