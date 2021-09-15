Son dakika haberleri... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Seyir halinde olan bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 209 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan M.B. ve K.Ç, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.