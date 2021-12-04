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Son dakika haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandıNEVŞEHİR Nevşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR Nevşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geçtiğimiz 10 Kasım'da Balıkesir'de uyuşturucu tacirleri ile girilen çatışmada şehit düşen polis Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 502.89 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca, 2 adet havalı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 'pala' tabir edilen kesici alet, 1adet hasas terazi, 1 adet extacy hap, 0.38 Gr esrar ve 0.78 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen R.Ç., M.Ş., N.K., M.Y., A.A., A .K. ve H.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Son Dakika Haberleri

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